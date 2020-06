[아시아경제 이정윤 기자] 서울 양천구는 탁구장 관련 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 신규 확진자가 7명이라고 6일 밝혔다.

이날 7명의 확진자 중 4명은 탁구장을 방문한 이들이고 나머지는 탁구장 방문자의 접촉자다.

앞서 서울시는 이날 오전 10시 기준 양천구 탁구장 관련 코로나19 감염자가 총 6명이라고 밝혔다. 서울시 통계에는 6일 확진자가 없는 것으로 나왔지만 양천구 발표와 시 통계를 종합하면 양천구 탁구장 관련 확진자는 최소 13명에 이를 것으로 보인다.

양천구에선 양천 38번 남성 확진자가 지난달 28일부터 이달 2일 사이 관내 탁구장 3곳을 다녀온 뒤 4일 확진 판정을 받은 이후 함께 탁구장을 다녀온 이들과 접촉자 사이에서 확진자가 나오고 있다. 지난 5일에는 이와 관련해 5명이 양성 판정을 받았다.

