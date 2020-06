[아시아경제 영남취재본부 강샤론 기자] BNK경남은행은 창립 50주년 기념 CF '당신 덕분에'를 공개했다고 5일 밝혔다.

'당신 덕분에'는 26년째 인연을 이어오고 있는 경남은행 영업점 행원과 중소기업 직원 고객이 50살 기념 우정 사진을 찍는 짧은 다큐멘터리 드라마 형식으로 제작됐다.

이 내용은 창립 50주년 기념 에피소드에 참가한 김혜영 고객의 사연이다.

김형수 사회공헌 홍보부 실장은 "경남은행이 창립 50주년을 맞을 수 있게 힘이 돼준 고객에게 감사를 전하고 새로운 의지를 전하고자 CF를 제작했다"고 말했다.

CF는 경남은행 홈페이지와 공식 유튜브 채널인 '경남은행 TV'에서 볼 수 있다.

