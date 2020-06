스타자동차, 메르세데스-벤츠 인증중고차 차량 매입 이벤트 실시

메르세데스-벤츠 공식딜러 스타자동차가 5일부터 부산 금정, 울산 인증중고차 전시장에서 매입이벤트를 실시한다고 밝혔다.

6월 5일부터 14일까지 지점에 방문 하는 고객에게 선물을 증정하는 이벤트를 진행한다.

이 이벤트는 메르세데스-벤츠 코리아에서 진행하는 인증중고차 페스티벌이 진행되는 기간에 스타자동차의 자체 매입 행사로 병행하여 진행된다.

스타자동차 페스티벌은 부산 금정, 울산 벤츠 인증중고차 전시장에 방문하여 매입 시세 상담만 받아도 차량용 소독제인 ‘불스원 호클러’를 증정하고, 시세 확인 후 매입 계약 체결 시, 메르세데스-벤츠 컬렉션 상품권(20만원 상당)이 증정된다. (단, 매입 계약 체결 시, 증정되는 상품권은 선착순 10명에 한정)

또한, 페스티벌 기간 내 출고하는 고객에게는 시승 서비스를 제공하고, 보증 연장 상품 추가 마일리지 제공(추가 1만km)과 사고 시, 자기부담금 지원(최대 400,000원, 출고 후 1년 이내, 1회 한정), 디지털 어시스턴트를 무상으로 제공하는 혜택을 누릴 수 있다.

메르세데스-벤츠 인증 중고차는 메르세데스-벤츠 코리아를 통해 공식 수입된 차량을 대상으로 6년/15만km 이내 무사고 차량 중, 198가지 정밀 점검을 거쳐 중고 수입차 업계 품질 인증을 받은차량이다.

Certified 인증 차량은 1년 또는 2만km까지 무상 보증 수리 프로그램을 제공받으며, 다양하고 차별화된 서비스를 제공받을 수 있다.

임소라 기자 mail00@asiae.co.kr