기술보증기금, 중부지역 우수기술 사업화 나선다

한국기술교육대·선문대와 ‘테크밸리 협약’ 체결

[아시아경제 김희윤 기자] 기술보증기금은 한국기술교육대, 선문대와 ‘대학 기술사업화 지원 플랫폼(U-테크밸리) 구축'을 위한 업무협약을 체결했다고 5일 밝혔다.

이번 협약식은 전날 충남 천안 소재 한국기술교육대에서 열렸다. U-테크밸리 협약 대학은 총 70개로 늘어났다. 특히 중부권 거점 대학인 한기대, 선문대와의 협약으로 테크밸리 플랫폼을 통한 중부지역 우수기술 창업 활성화가 기대된다.

한기대와 선문대는 협약에 따라 대학 내 우수 창업기업을 기보에 추천하고, 기보는 추천 기업에 3년간 최대 30억원까지 보증한도를 제공한다. 컨설팅, 기술이전 등 비금융까지 복합 지원해 우수 전문 인력의 성공 창업을 지원한다.

‘테크밸리보증’은 대학·연구소가 개발한 우수기술의 사업화 지원을 위해 도입된 특화 보증지원 프로그램이다. 지난해 3월 정부가 합동으로 발표한 ‘제2벤처 붐 확산 전략’의 주요 추진과제로 선정된 바 있다.

기보는 기술기업의 창업과 스케일업을 뒷받침하기 위해 테크밸리 기업에 대한 보증·투자 규모를 매년 확대하고 있다. 지난해까지 테크밸리 기업에 총 4602억원의 보증을 지원했으며 올해는 총 2300억원을 지원할 계획이다.

김영춘 기보 이사는 “포스트 코로나 시대에 창업 환경의 급격한 변화가 예상되는 가운데 대학 교수, 연구원 등 고급 인재가 연구개발한 기술로 직접 창업해 사업화하는 것이 어느 때보다도 중요한 시점”이라며, “우수 기술기업이 성공적으로 창업하고 성장할 수 있도록 기보가 앞장서겠다”고 말했다.

