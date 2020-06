[공시+]다원시스, 2697억원 규모 서울시 4호선 전동차 210칸 낙찰

[아시아경제 유현석 기자] 주식회사 다원시스 다원시스 068240 | 코스닥 증권정보 현재가 17,100 전일대비 450 등락률 +2.70% 거래량 378,733 전일가 16,650 2020.06.05 09:12 장중(20분지연) close 는 서울교통공사에서 발주한 2697억원(부가세 포함) 규모의 ‘서울시 4호선 전동차 210칸’ 입찰에 낙찰되었다고 4일 공시했다.

다원시스가 이번에 낙찰된 사업은 4호선 노선에 투입되는 전동차이다. 차량은 김천 및 올해 새롭게 준공한 정읍공장에서 생산될 계획으로 2022년 9월부터 2024년 5월까지 순차적으로 납품완료 될 예정이다.

신규 4호선 전동차는 운행 최고속도 110km/h에 10량 1편성으로 구성되고, 차량의 운행정보 및 CCTV 영상정보를 실시간으로 전송해 고장을 예방하고 정비주기를 최적화 상태로 하는 SMART 실시간 통합정보시스템이 적용된다. 또 전차선과 차량하부 및 시설물 상태를 자동으로 확인할 수 있도록 검측장치와 CCTV를 장착하여 최적화된 유지보수 효율성을 갖출 예정이다.

다원시스 관계자는 “금번에 공급하는 4호선 전동차는 노선의 교류구간과 직류구간을 모두 운행할 수 있는 AC/DC 겸용 전동차로서 이번 제작 실적을 바탕으로 국내외 어떤 노선에도 적용할 수 있는 차량을 만들게 될 것”이라며 “다원시스가 인정받은 기술력과 실적을 발판으로 향후에는 민자사업을 비롯한 차세대 철도 사업 및 해외시장으로 확대해 나갈 계획”이라고 포부를 전했다.

또한 “지난 4월 전라북도 정읍에 철도차량 생산기지가 새롭게 준공되었으며, 기존의 김천공장과 함께 철도차량 생산능력을 향상시켜 당사의 철도사업의 경쟁력은 더욱 견고해지고 있다”고 덧붙였다.

