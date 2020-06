정 총리 "고위험시설 전자출입명부 시스템 10일 의무화"

[아시아경제 이광호 기자]정세균 국무총리는 5일 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 사태와 관련해 "클럽 등 고위험시설에 대한 전자출입명부 시스템이 시범적용을 거쳐 오는 10일부터 의무화된다"고 말했다.

정 총리는 이날 정부서울청사에서 열린 코로나19 대응 중앙재난안전대책본부(중대본) 회의를 주재하고 이같이 밝혔다.

정 총리는 "개인정보 침해 우려로 사용을 기피하거나 시스템 오류, 고령층의 이용불편 등을 걱정하는 의견도 있는 것으로 알고 있다"며 "복지부에서는 시범적용 결과 파악된 현장의 문제점들을 신속히 보완하고, 국민들께서 걱정하시는 사안에 대해서는 소상히 설명드려서, 본격 시행에 차질이 없도록 준비해주시기 바란다"고 주문했다.

정 총리는 "오늘은 생활 속 거리두기가 시작된 지 한달이 되는 날이기도 하다"며 "지난 한달간 수도권의 클럽, 물류센터, 소규모 종교모임에서 잇따라 발생한 집단감염은 생활 속 거리두기의 정착이 결코 만만치 않다는 것을 보여주고 있다"고 지적했다.

이어 "수도권에서의 방심은 가장 큰 위험요인"이라며 "인구가 밀집되고 이동이 많은 지역 특성상, 집단감염이 동시다발적으로 진행된다면 어렵게 지켜 온 일상이 언제 다시 무너질지 모른다"고 설명했다.

아울러 "코로나19에 취약한 고령층의 감염이 증가하고 있는 점도 각별한 주의가 필요하다"며 "감염이 확산될수록 생활을 제약하는 규제의 무게는 더 커질 것"이라고 덧붙였다.

정 총리는 "코로나19가 종식될 때까지 일상을 지키는 최선의 백신은 거리두기임을 명심해야 하겠다"고 강조했다.

