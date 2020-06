속보[아시아경제 조성필 기자] 서울중앙지법은 8일 오전 10시30분 이재용 삼성전자 부회장에 대한 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 연다고 밝혔다.

조성필 기자 gatozz@asiae.co.kr