[아시아경제 호남취재본부 이건주 기자] 전북교육연수원이 연수 주제 아이디어 공모 결과를 발표했다고 4일 밝혔다.

전북교육연수원에 따르면 지난 5월 참신한 교육 훈련 주제를 발굴하고, 교육공동체가 만족하는 연수를 운영키 위해 아이디어 공모를 한 결과 22편의 아이디어가 접수됐다.

접수된 아이디어는 전북교육정책과의 연관성·실현 가능성·효과성 등을 심사해 최우수 1편, 우수상 2편, 장려상 3편을 선정했다.

최우수상에는 전북도교육청 김 모 주무관의 ‘통합적 사고를 통한 직급별 필수 역량 증진 프로젝트’등이 선정됐다.

연수원 관계자는 “아이디어 공모를 통해 직급별로 갖춰야 할 필수 역량 강화 등 현장에서 필요로 하는 연수가 무엇인지 파악할 수 있었다”며 “선정된 내용은 연수 과정으로 편성하거나 기존 연수 과정에 과목으로 편성하는 등 적극적으로 반영할 예정이다”고 밝혔다.

호남취재본부 이건주 기자 scljh@asiae.co.kr