AI로 비금융정보 분석해 소상공인 신용 평가

[아시아경제 김효진 기자] 인공지능(AI) 기술로 비금융거래 정보를 분석해 개인이나 소상공인에 대한 신용을 평가하고 대출심사에 활용하는 핀테크(금융기술) 서비스가 시범운영된다.

금융위원회는 4일 지정대리인 심사위원회를 개최해 이 같은 서비스를 운영할 핀테크 기업을 지정대리인으로 선정했다고 밝혔다.

지정대리인은 핀테크 기업이 금융회사로부터 대출ㆍ카드발급 심사나 보험계약 변경 등 핵심업무를 최대 2년까지 위탁받아 혁신적인 아이디어를 시범 운영해보는 제도다.

핀테크 기업 네이버파이낸셜은 미래에셋캐피탈과 협업해 네이버페이 판매현황과 품목, 반품률, 쇼핑등급 등에 대한 분석을 수행한다.

코나아이는 애큐온캐피탈과의 협업으로 코나플랫폼 충전ㆍ결제이력, 상품 구매내역 등을 분석해 제공한다.

금융위는 이를 통해 금융정보가 부족한 고객에게 더 나은 금융서비스를 제공할 수 있게 되고, 비대면 대출신청 및 심사를 통해 대출절차가 간소화될 것으로 기대한다.

한국어음중개는 삼성카드의 위탁으로 전자어음 및 매출채권의 발행사ㆍ만기ㆍ거래내역 등의 데이터를 분석한다.

다양한 정보를 활용해 금융정보가 부족한 중소기업의 기업가치를 보다 적정하게 평가함에 따라 법인카드 이용한도 확대 등 기업의 금융서비스 이용 편의가 증대될 것이란 기대다.

이로써 2018년 제도 시행 이후 모두 5차례에 걸쳐 31건의 지정대리인이 선정됐다. 현재까지 11건의 업무위수탁계약이 체결됐다.

김효진 기자 hjn2529@asiae.co.kr