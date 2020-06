고교 2~3년생은 무상교육 대상

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 경상북도교육청은 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)으로 경제적 어려움을 겪고 있는 학부모의 교육비 부담을 덜어주기 위해 미리 납부한 학비 42억7257만원을 고등학교 1학년 1만7572명의 학부모에게 돌려줬다고 4일 밝혔다.

또한 감염병 피해가구 학비지원 사업으로 고등학교 1학년의 2분기 수업료와 학교운영 지원비를 면제해 준다. 경북도내 고등학교의 경우 3학년은 지난해 2학기부터, 2학년 진급생에 대해서는 올해부터 무상교육을 하고 있다.

임종식 교육감은 "기존에 학비(1분기 수업료와 학교운영지원비)를 납부한 고1 학생의 학부모에게 신속하게 반환함으로써 침체된 지역경제를 살릴 수 있는 마중물 역할을 할 것으로 기대한다"고 전했다.

