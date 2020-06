KB?손보, 서울시 청년실업 해소를 위한 SIB 사업 참여??

???총 3억원 투자해 참여…수익 발생 시 또 다른 사회공헌사업에 재원 투입 계획???

[아시아경제 오현길 기자] KB손해보험은 서울시가 추진하는 청년실업 해소를 위한 사회성과연계채권(SIB)사업에 총 3억원을 투자해 참여한다고 4일 밝혔다.??

SIB란 민간의 투자로 복지,보건, 교육, 고용, 주거, 문화, 환경 등 공공사업을 수행한 뒤 사회공헌활동 성과목표가 달성되면 정부(지자체)가 예산을 집행해 투자자에게 원금과 이자를 상환하는 방식의 채권을 의미한다. 이를 통해 정부(지자체)는 사회문제에 먼저 대응하고 사업완료 후 성과에 따라 예산을 집행, 예산을 절감하면서 공공사업의 효율성을 높여갈 수 있다.??

민간투자자의 입장에서는 사회문제 해결을 위한 공공사업에 대한 참여와 동시에 공공사업에 대한 목표달성 시 원금과 이자 등 성과보상을 받게 돼 공익성 가용재원을 증가시키는 효과를 가져와 궁극적으로는 더 많은 사회공헌활동을 할 수 있게 된다.??

KB손해보험은 사회복지공동모금회의 지정기탁금 제도를 활용해 이번 서울시 청년실업 해소를 위한 SIB사업에 연간 1억원씩 총 3억원을 투자해 참여하기로 했으며 이를 통해 수익이 발생하면 또 다른 사회공헌사업에 재원을 투입한다는 계획이다.??

또한 KB금융그룹의 ESG(환경,사회,지배구조) 경영정책 추진의 일환으로 이번 SIB사업에 참여하게 됐으며 향후에도 상생과 동반성장을 위한 ‘사회적 임팩트 투자’를 강화해 나가기로 했다. 사회적 임팩트 투자는 사회공헌 성격의 임팩트 창출을 목적으로 하는 기관이나 사업 및 펀드에 대한 투자를 말한다.

KB손해보험은 “지속가능하고 임팩트 있는 사회적 가치 추구를 위해 다양한 자원을 가진 민관 협업에 대한 필요성이 대두됨에 따라 사업에 참여하게 됐다”며 “KB금융그룹의 ESG 경영정책에 부합하는 사회공헌활동을 통해 상생의 가치를 실현해 나갈 것”이라고 말했다.??

오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr