대구은행, 대구행복페이 판매…10% 할인 혜택

[아시아경제 김민영 기자] DGB대구은행은 3일 대구 지역상품권 '대구행복페이'를 판매한다고 밝혔다.

대구행복페이는 대구시에서 발행하는 지역상품권으로 소비촉진을 통한 지역경제 활성화를 위해 발행됐다.

만14세 이상이면 대구 시민이 아니라도 누구나 구입할 수 있으며 대구 시내 소재 BC카드 가맹점에서 이용 가능하다. 단, 대형 프렌차이즈나 사용이 적합하지 않은 업종이나 업소는 제외된다.

대구행복페이는 충전식 선불카드 형식으로 월 50만원까지 충전이 가능하며 충전액의 7% 할인혜택을 상시 제공한다. 여기에 출시 이벤트로 3%의 혜택을 추가해 10% 할인혜택을 출시일부터 한시적으로 제공할 예정이다.

대구은행은 지난 2월 대구사랑상품권 운영 대행사 공개입찰에 참여해 최종 대행사로 선정됐다.

대구행복페이는 오프라인뿐 아니라 온라인에서도 사용 가능하다는 점이 특징이다. 은행권 최초의 지역 상품권 모바일 플랫폼인 ‘IM샵’ 애플리케이션에서 서비스를 제공한다. 160여개 영업점에서 판매와 조회, 환불 등이 가능하고, 또 대구은행의 고객센터에서 관련 상담도 진행한다.

김민영 기자 mykim@asiae.co.kr