석유공사, 포스트 코로나 혁신 아이디어 발표회…미래전략 수립 추진

[아시아경제 김보경 기자] 한국석유공사는 3일 본사 전략회의실에서 포스트 코로나 혁신 아이디어 발표회를 개최했다고 밝혔다.

이번 혁신 아이디어 발표회는 에너지 수급환경 변화와 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 이후 시대에 대응한 성장 전략을 모색하기 위해 마련됐다.

발표회에는 양수영 석유공사 사장과 임원을 비롯한 각 부서장 21명이 참석해 공사 미래성장을 위한 아이디어를 개진했다.

정부 자원개발 기본계획에 발맞춘 공사의 신규 사업 창출, 재무구조 개선방안, 구조조정의 차질 없는 이행과 민간 자원개발 협력모델 구축 등 다양한 아이디어가 논의됐다.

양 사장은 "포스트 코로나 혁신안 마련에 공사 전 직원이 더욱 적극적으로 참여해야 한다"며 "이러한 혁신안을 바탕으로 공사는 국가경제를 지탱하는 굳건한 자원안보 실현이라는 정부정책 실천에 앞장서겠다"고 밝혔다.

앞서 양 사장은 지난달 13일 '포스트 코로나 대응 노사공동 TF'를 발족해 전략 수립에 나선 바 있다. 이날 발표된 아이디어들에 대해서도 심도 있는 검토를 거쳐 혁신안에 포함하고, 이달 말까지 포스트 코로나 대응을 위한 미래 전략 수립을 완료할 계획이다.

