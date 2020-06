김태년 “주사위는 던져졌다” 개원 최후통첩

[아시아경제 전진영 기자] 김태년 더불어민주당 원내대표가 21대 국회 개원과 관련 “주사위는 던져졌다”며 오는 5일 개원을 강행하겠다는 의사를 밝혔다.

김 원내대표는 이날 오전 국회에서 열린 최고위원회의에서 “5일 국회 의장단을 선출하고 법이 정한 날짜에 21대 국회를 열겠다”며 이같이 말했다.

그는 “5일에 국회 문이 활짝 열리면 법을 지키지 않는 정당이 아무리 아우성을 친다고 해도 일하는 국회를 위한 개혁 발걸음은 잠시도 멈출 수 없을 것”이라며 “지금 국민께서 21대 국회 명령한 최고의 가치는 일하는 국회”라고 강조했다.

이어 “신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 국난을 극복하고 국회를 하나로 모아 일을 하라는 것이 국민의 명령”이라며 “민주당은 국민의 명령에 충실에 따르겠다. 21대 국회는 과거의 잘못된 관행을 완전히 청산하고 정치 대혁신의 역사적 전환점이 되어야 한다”고 했다.

그러면서 “정쟁 때문에 국회를 멈춰 세우고 법은 지키지 않아도 그만이라는 과거 관행과 타협해서는 안 된다. 그건 협치가 아니다”라며 “민주당 원 구성이 마무리 되면 3차 추가경정예산(추경)을 우선 처리하고 한국판 뉴딜을 추진해서 포스트 코로나 시대의 전환에 앞장서겠다”고 덧붙였다.

김 원내대표는 “아울러 일하는 국회법을 민주당 1호법안으로 통과시키겠다”며 “미래통합당에 거듭 촉구한다. 일하기 경쟁, 정책 경쟁, 대안 경쟁으로 전 세계가 부러워하는 ‘K-국회’를 함께 만들어가자”며 통합당의 합의를 촉구했다.

전진영 기자 jintonic@asiae.co.kr