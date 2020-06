이해찬 “5일 국회의장단 선출…개원은 협상 대상 될 수 없어”

[아시아경제 전진영 기자] 이해찬 더불어민주당 대표가 “국회법에 따라 5일 국회의장단을 선출하도록 하겠다”며 미래통합당 없는 단독개원에 힘을 실었다.

이 대표는 3일 오전 국회에서 열린 최고위원회의에서 “국회법은 여야가 이미 합의해서 만든 법이다. 법에 따라 국회 문을 여는 것은 협상과 양보의 대상이 될 수 없다”며 이같이 말했다.

그는 “5일에는 의장단을 선출하고 다음주에는 상임위 구성을 완료하겠다”면서 “3차 추가경정예산안(추경) 심사와 각종 민생법안 심의에도 착수하겠다. 일하는 국회의 모습을 국민들께 보이도록 하겠다”고 강조했다.

21대 국회 임시회 소집요구서에 서명하지 않은 통합당과 국민의당을 향해서는 “통합당과 국민당이 (소집요구서에서) 빠졌는데, 출발부터 과거의 모습을 반복해서는 안 된다”고 지적했다.

이어 “많은 국민께서 기대 속에 21대 국회를 지켜보고 계신다. 개원에 함께해서 여야가 함께 새 국회를 만들겠다는 의지를 보여주고 국난 상황 속에 일하는 국회라는 희망을 보여주길 바란다”고 했다.

그는 지난 1일 ‘새로운 현상이 나타나고 있다’라는 발언과 관련 “개원 국회부터 발목 잡아서는 안 된다는 국민의 열망이 전례없이 높다고 본다”며 “며칠 전에 말씀드린 새로운 현상, 새로운 흐름이 많이 보인다는 것의 하나도 이것”이라고 덧붙였다.

전진영 기자 jintonic@asiae.co.kr