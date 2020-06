종합환경위생기업 세스코(대표이사 전찬혁)가 지난달 15일 서울법원종합청사를 대상으로 코로나 바이러스 소탕에 나섰다고 밝혔다.

앞서 서울구치소 직원이 코로나 19 확진 판정을 받으며 감염 확산이 우려된 가운데, 세스코(대표이사 전찬혁)는 폐쇄된 서초동 서울법원종합청사 본관의 모든 법정 및 시설을 대상으로 전문살균서비스를 진행했다.

세스코(대표이사 전찬혁)의 전문살균작업은 숙련된 바이러스케어 전문가들에 의해 이뤄지며, 전문살균약제를 사용해 공기중 미세분사 및 표면소독 등의 과학적인 방법을 활용해 바이러스를 살균소독한다.

또한, 세스코(대표이사 전찬혁)는 전국 주요 고객사 및 공공기관, 다중이용시설을 대상으로 감염병 사전 예방 및 확산방지를 위해 다양한 바이러스 제어 솔루션을 제공 중이다.

임소라 기자 mail00@asiae.co.kr