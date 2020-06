韓, 日 WTO 제소…3대 수출규제 품목 건

"日 요구 조건 달성, '충실히, 충분히' 설명했다"

"WTO에 패널설치 요청, 절차대로 진행"

"기업·GVC 불확실성 해소 위해 모든 역량 쏟아 대응"

[아시아경제 문채석 기자]한국은 일본을 세계무역기구(WTO)에 다시 제소하기로 했다. EUV 포토레지스트, 불화 폴리이미드, 불화수소 등 3개 품목 수출제한조치에 대한 WTO 분쟁해결절차를 밟는다.

2일 나승식 산업통상자원부 무역투자실장은 정부세종청사에서 기자회견을 열고 이같이 밝혔다.

나 실장은 "우리 정부는 지난해 11월22일에 잠정 정지했던 일본의 3개 품목 수출제한조치에 대한 WTO 분쟁해결절차를 재개키로 결정했다"고 말했다.

한국 정부는 일본 측이 요구한 사항을 한국이 '충실히, 충분히' 달성하고 설명했는데도 일본 측이 '정상적인 대화를 진행하지 않고 있다'고 판단했다.

'정상적인 대화 진행'은 당초 WTO 분쟁해결절차 정지 조건이었다.

나 실장에 따르면 지난해 11월22일 한일 양국 정부는 국장급 정책대화를 재개했다. 그러면서 양국 간 수출관리 대화를 하는 동안 일본의 3대 수출규제 품목 강화 조치에 대한 WTO 분쟁해결절차를 잠정 정치키로 했다.

나 실장은 한국 정부가 지난 6개월간 한국의 수출관리가 정상적이고 효과적으로 작동하고 있음을 일본 측이 이해할 수 있도록 '충실히, 충분히' 설명했다는 점을 강조했다.

그는 일본에 ▲한일 정책대화 중단 ▲재래식 무기에 대한 캐치올 통제 미흡 ▲수출관리 조직과 인력의 불충분 등 세 가지 요구 사항을 말끔히 해소했다는 점을 환기했다.

3개 품목은 지난 11개월간의 운영과정에서 일본이 수출규제의 원인으로 지목했던 안보상의 우려가 일체 발생하지 않았다고 밝혔다.

즉, 한국은 일본이 수출규제를 계속 해야야 할 명분을 확실하게 차단했다는 것이다.

나 실장은 "WTO에 해당 건에 대한 패널설치를 요청해 향후 절차를 진행할 계획"이라며 "WTO 분쟁 해결 절차를 통해 일본의 3개 품목 수출제한 조치의 불법성과 부당성을 객관적으로 입증할 것"이라고 말했다.

이어 "우리 기업의 정당한 이익을 보호하고, 양국 기업들과 글로벌밸류체인(GVC)에 드리워진 불확실성이 조속히 해소되도록 모든 역량을 결집하여 대응해 나가겠다"고 강조했다.

제소국인 한국이 WTO에 1심 재판부인 패널 설치를 요청하면 절차가 다시 시작되고, 1심 판정까지 통상 2년가량 걸린다. 양국이 패널 보고서를 받아들이지 않으면 상소 기구가 최종 결정을 내린다.

다만 7명의 WTO 상소 위원 중 6명이 공석으로 상소 기구가 사실상 마비됐고, 미국이 상소 기구 개혁을 강하게 요구하는 만큼 정상화까지는 상당한 시간이 걸릴 것으로 예상된다.

세종=문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr