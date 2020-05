화장실 변기 틈새 사이 이상한 느낌…몰카범 A는 어떻게 잡혔나

최근에는 실시간 중계기능을 탑재한 몰카도 나와 불법촬영영상이 빠르게 유통되고 범인 검거도 어려워지고 있다. 손동현(33) 에스프레스토 대표는 이런 여성의 불안감을 IT 기술을 통해 해소할 수 있을 것이라 판단하고 어플 개발에 나섰다.

