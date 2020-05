[드링킷] 떠오르는 비건 프렌들리 와인

샤르도네 100%로 생산된 프랑스 샴페인. 'Worlds Best Chardonnay'에서 금메달을 수상한 그 품질이 인증된 비건 와인이다. 라임, 자몽, 아몬드 향이 개봉 시 향기롭게 다가오며 후에 버터와 꽃 향이 잔잔하게 피어나는 제품. 당분은 거의 없으나 산미가 꽤 있고 바디감은 가볍다. 가볍고 청량하여 여름에 즐기기 좋은 비건 와인이라 할 수 있다.

