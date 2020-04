1800선 회복했지만…증시 곳곳에 암초

단기 반등에 따른 밸류에이션 부담도 반등 국면에서 경계해야 할 요소다. 코스피 12개월 선행 주가수익비율(PER)은 10배에 근접했다. 노동길 NH투자증권 연구원은 "주당순이익(EPS) 조정을 본격화하지 않은 상황에서 빠른 PER 상승은 추가 주가 반등을 저해할 수 있다"면서 "2020년 코스피 EPS 증가율 예상치는 63.2%였지만 코스피 올해 이익 예상치는 1분기 실적 발표 중 조정을 거칠 가능성이 높다"고 말했다. 금융정보업체 에프앤가이드에 따르면 올해 1분기 영업이익 컨센서스는 전년 동기 대비 19.83% 감소한 25조7779억원으로, 한 달 전에 비해 17.16% 하향 조정됐다. 2분기는 0.96% 감소한 29조3772억원으로 전망된다. 이는 한 달 전에 비해서는 13.25% 낮아진 수치다.

