김혜순 시집 '한 잔의 붉은 거울', 美스리퍼센트 최우수 번역상 후보

김혜순 시인은 시집 '죽음의 자서전(영역본 'Autobiography of Death')으로 지난해 아시아 작가 최초로 캐나다의 그리핀시문학상(Griffin Poetry Prize)을 받은 바 있다.

'한 잔의 붉은 거울'은 한국문학번역원으로부터 지원받아 지난해 '어 드링크 오브 레드 미러(A Drink of Red Mirror)'라는 제목으로 미국에서 출간됐다. 영어 번역은 미국 애리조나주립대학의 신지원 한국문학 교수와 제자 로렌 알빈, 배수현씨가 맡았다.