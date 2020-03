롯데홈쇼핑 '롯데원티비', 개국 5주년 맞아 이벤트 진행

개국 5주년을 기념해 롯데홈쇼핑은 31일까지 ‘롯데 ONE TV’에서 상품을 구입한 고객 중 추첨을 통해 온 가족이 사용할 수 있는 ‘우리 가족 홈 케어 3종’ 경품 이벤트를 진행한다. 1등에게는 ‘코지마 안마의자’(1명)를 증정하며, ‘숀리 엑스바이크 엑스텐’(2등 5명), ‘클럭 미니 마사지기 카카오프렌즈 에디션’(3등/50명) 등을 경품으로 제공한다. 22일까지는 10명을 추첨해 결제 금액의 100%를 적립금으로 돌려주는 페이백 이벤트도 진행한다. 29일에는 카드 청구 할인 5% 혜택과 구매 금액의 7%를 적립금으로 제공하는 '원데이' 이벤트가 준비됐다. 당첨자는 내달 해당 이벤트 페이지를 통해 발표할 예정이다.

19일 롯데홈쇼핑에 따르면 '롯데 ONE TV'는 지난 2015년 3월 개국한 이후 구매 고객 수가 매년 2배 이상 증가하며 차별화된 유통채널로 자리매김했다. 지난해 송출 가구 수는3300만을 돌파했으며, 현재 판매 상품 2900여개 중 70% 이상을 중소기업 상품으로 편성해 국내 중소기업 판로 확대에도 적극적으로 나서고 있다.