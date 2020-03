한샘, '코로나19' 어려움 대리점주 지원 나서

이밖에 한샘은 대리점 지원의 일환으로 매장 방문 고객과 현장에서 근무하는 영업사원, 시공협력사원 등의 안전을 위한 방역 활동을 진행하고 있다. 5억원의 긴급 예산을 편성해 디자인파크 등 대형복합매장과 전국 중소규모 대리점에서 방역작업을 진행하고 있다. 고객 집을 방문하는 한샘의 시공 및 AS 협력기사에게는 마스크를 지원해 코로나19의 확산 방지를 위해 총력을 기울이고 있다. 한샘 관계자는 "코로나19로 인해 큰 어려움을 겪고 있는 소상공인들이 어려운 시기를 함께 극복할 수 있도록 다방면에 걸쳐 노력해 나가겠다"고 말했다.

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.