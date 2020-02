LG상사, 내달 4일까지 '전면 재택근무'…"코로나19 확산 예방"

LG상사 관계자는 "이번 임직원 전면 재택근무 실시는 코로나19 확산 방지와 임직원 안전을 위한 선제적 조치의 일환"이라며 "LG상사는 어디서든 업무를 할 수 있는 클라우드 PC 시스템을 기반으로 모바일 오피스, 화상 컨퍼런스 등의 IT 업무툴을 활용하고 있어 업무상의 어려움은 크지 않을 것"이라고 말했다.

