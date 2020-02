한경연 "한국경제, 규제풀고 기업살린 美·佛보다 활력 떨어져"

신규규제 1건당 기존규제 2건 이상을 폐지하는 투 포 원 룰(2 for 1 rule) 등 과감한 규제철폐 시스템을 도입해 기업투자의 걸림돌을 제거했다. 프랑스도 기업하기 좋은 환경을 만드는 데 정부가 앞장섰다. 2017년 5월 마크롱 대통령은 취임 후 법인세와 부유세를 대폭 낮추고, 해고규제 완화 등 대대적인 노동개혁으로 노동시장 유연성을 높였다.

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.