엠게임, 지난해 영업익 101% 증가…해외서 게임 흥행

엠게임 엠게임 058630 | 코스닥 증권정보 현재가 4,170 전일대비 5 등락률 +0.12% 거래량 197,641 전일가 4,165 2020.02.20 11:51 장중(20분지연) close 은 ‘열혈강호 온라인’을 계승한 기대작인 모바일 MMORPG ‘진열혈강호’의 국내 및 동남아시아 서비스를 위해 적극적으로 노력하고 있다. 카카오의 블록체인 플랫폼인 클레이튼을 기반으로 개발 중인 방치형 RPG(역할수행게임) ‘귀혼 for Klaytn’과 ‘프린세스메이커 for Klaytn’은 상반기 출시한다. 블록체인 게임 관련 연구개발을 지속해서 하고 있다.

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.