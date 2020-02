올해 카메라 모듈 시장 호평 받는 삼성전기…맞수 LG이노텍 전략은?

우선 시장에서는 증강현실(AR), 가상현실(VR) 기능이 올해 출시될 아이폰과 아이패드에 적용될 전망이 나온다. 이를 구현하는 기술로는 ToF(Time of Flight, 비행시간 거리측정)이 꼽힌다. ToF는 사진이나 동영상을 촬영할 때 피사체를 향해 발사한 빛이 반사돼 돌아오는 시간을 계산해 이미지의 입체감 등을 높이는 기술이다. LG이노텍은 이를 구현할 ToF 카메라 모듈 공급량을 확대한다는 계획이다. 또한 안정감 있는 이미지 구현을 위해 손떨림 방지 기능이 강화된 카메라 모듈 제품 개발에 박차를 가할 것으로 보인다.

