[과학을읽다]수수께끼 자동차 용어-①출력과 연비

국제표준을 따르지 않고 야드파운드법을 사용하는 미국은 미터법으로 환산해야 해서 복잡합니다. 미국은 거리는 '마일(mile)', 연료량은 '갤런(gallon)'을 사용하기 때문에 'mpg'로 표기합니다. 이는 'mile per(/) gallon'의 앞글자를 딴 것입니다. 연비 1mpg는 1갤런의 연료로 1마일을 갈 수 있다는 뜻으로, 미터법으로 환산하면 1mpg는 0.425 ㎞/L가 됩니다.

