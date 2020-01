변신 또 변신…달라진 ‘요즘 은행’

26일 국제금융센터에 따르면 스페인 카이샤(Caixa) 은행은 지난해 7월과 10월 발렌시아, 바르셀로나에 플래그십 매장 ‘올 인 원(all in one)’을 개소했다.

스페인 카이샤(Caixa) 은행의 ‘올 인 원(all in one)’ 지점. 사진출처=국제금융센터