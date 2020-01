누리텔레콤 '딜로이트 2019 아태지역 고속성장 500대 기업' 선정

조송만 누리텔레콤 회장은 "누리텔레콤의 아태지역에서 빠르게 성장하는 기술기업에 선정된 것에 만족하지 않고 아시아, 유럽, 아프리카, 북미, 남미 등 AMI 및 마이크로그리드 솔루션의 수출확대 및 해외시장 개척을 더 확대해 나갈 계획"이라며 "올해 사업전략 중 하나로 서비스형 소프트웨어인 SaaS(Software as a Service) Cloud AMI 사업모델을 선보이는 등 플랫폼 사업 기반을 구축하는데 역점을 기울이겠다"고 말했다.

