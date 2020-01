한난 "친환경·청정냉방·분산에너지 신사업 주력"

한난은 지난해 '제8차 중장기 경영전략'을 수립해 'LINK ALL 한난! 깨끗한 에너지로 국민을 행복하게'란 새로운 슬로건을 발표했다. 그러면서 오는 2028년까지 공급 세대 210만 가구, 신사업 매출 5000억원, 사회적가치 창출지수 100점, 종합청렴도 1등급을 중장기 경영목표로 정했다.

