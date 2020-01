세계 '최고의 국가'에 스위스 선정…한국은 20위 기록

미 순위조사 전문매체 'US 뉴스 앤드 월드 리포트'가 전 세계 2만여명을 상대로 '2020 최고의 국가들(2020 Best Countries)' 설문 조사를 실시한 결과 스위스가 대상국 73곳 가운데 4년 연속 1위를 차지했다.

