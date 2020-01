[2020 LPGA투어 기상도] 한국 "올림픽 2연패 GO~"

▲ "고진영 GO~"= 2019년 최고의 해를 보냈다. 메이저 2승을 포함해 4승을 쓸어 담아 미국여자프로골프(LPGA)투어 상금랭킹과 평균타수 1위, 올해의 선수 등 주요 개인타이틀을 싹쓸이했다. 6일 현재 23주 연속 세계랭킹 1위를 지켜 '넘버 1'의 입지를 굳히면서 무결점 선수로 진화하는 중이다. 그린적중률 1위의 '송곳 아이언 샷'이 여전하고, 여기에 클러치 퍼팅 능력까지 가미했다.

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.