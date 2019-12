하나금융투자, 롯데호텔과 美시애틀 ‘호텔앳더마크’ 매입

하나금융투자는 지난 24일 미국계 사모펀드 ‘스탁브릿지(Stock Bridge)’로부터 미국 시애틀 다운타운 5번가 801번지에 있는 ‘호텔앳더마크(Hotel at the Mark)’를 인수가 1억7500만달러(약 2040억원)에 매입했다고 29일 밝혔다. 이번 인수는 하나금융투자와 롯데호텔의 공동 투자로 진행됐고, 롯데호텔이 내년 6월부터 ‘롯데호텔시애틀’의 간판을 걸고 위탁 운영할 계획이다.

