코스콤, 기술보증기금·KEB하나은행과 벤처 기술평가 서비스 제공

[아시아경제 오주연 기자] 코스콤이 기술보증기금, KEB하나은행과 함께 26일 여의도 본사에서 업무협약식을 갖고, 코스콤의 비상장주식 마켓 플랫폼 '비 마이 유니콘(Be My Unicorn)'을 지식재산 금융서비스 플랫폼으로 확대키로 했다고 밝혔다. 비 마이 유니콘에 참여한 스타트업 기업들은 각사가 보유한 특허기술 등의 지식재산을 담보로 보다 쉽게 자금을 조달할 수 있을 것으로 보인다.

