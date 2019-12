KGC인삼공사 ‘알파프로젝트’, IDEA 디자인 어워드 본상 수상

알파프로젝트는 ‘2018 레드닷 디자인 어워드’ 본상, ‘2019 iF 디자인 어워드’ GOLD AWARD에 이어 이번 수상까지 세계 3대 디자인 어워드에서 모두 수상하는 쾌거를 이뤘다.

