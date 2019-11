포스코, 해외 기관 투자자 대상 '사외이사 IR' 개최

이에 따라 지난해 11월 국내외 주요 주주들을 초청해 사외이사들이 주관하는 '2018 Talks with Shareholders'를 진행했고, 올해는 7월에 국내 투자가를 대상으로 먼저 '2019 사외이사 IR'을 개최한 바 있다.

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.