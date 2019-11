무협 "알리바바, 중국 최초 온라인 부동산 판매 개시" 주목

1999년 전자상거래를 기반으로 사업을 시작한 후 금융, 유통, 생활, 자율주행, IT 서비스 등까지 광범위한 사업영역을 가진 알리바바그룹은 올해 솽스이 기간 중 티몰을 통해 온라인 부동산 거래를 시작하면서 판매 카테고리를 한층 확장한다.

