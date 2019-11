[차장칼럼] 의심암귀(疑心暗鬼)

[아시아경제 조강욱 기자] 소문의 사전적 의미는 '사람들 입에 오르내려 전하여 들리는 말'이다. 즉, 진실성 여부에 관계 없이 사람들 사이에 퍼져 있는 사실이나 정보를 말한다. 이와 관련된 유명한 증시 격언에는 '소문에 사서 뉴스에 팔아라(buy the rumor, sell the news)'라는 말이 있다. 그만큼 시세를 움직이는 정보와 재료는 소문단계에서 가장 큰 힘을 발휘하고 막상 그 정보와 재료의 실체가 드러나면 투자자들의 매수심리는 줄어들고 오히려 주가는 떨어지게 된다.

