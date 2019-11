네이처리퍼블릭, 장미 추출물 98% 고농도 퍼스트 에센스 출시

‘히아 인텐스 로즈 트리트먼트 에센스’의 핵심 성분은 영국 장미 추출물 98%와 8가지 히알루론산에 아미노산 유도체 성분인 엑토인을 블렌딩한 독자적 원료 로즈루론산 EX 플렉스다. 거칠어진 피부를 촉촉하고 건강하게 해주며 자연 유래 바하(BHA) 성분과 아하(AHA), 파하(PHA) 등이 피부결을 매끈하게 가꾸어준다. 또한 피부결 개선과 자극 진정을 통한 피부 균일도 개선에 대한 인체 효능 평가, 인체 피부 일차 자극 시험을 완료했다.

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.