'쇼! 음악중심' UV, 조커 분장으로 독특한 무대…송진우 깜짝 출연

MBC '쇼! 음악중심' 가수 유브이 / 사진=MBC 방송 캡처

[아시아경제 임주형 인턴기자] 그룹 유브이(UV)가 MBC 음악 프로그램 '쇼! 음악중심'에 깜짝 출연했다. 특히 유브이는 독특한 분장과 무대로 관객들의 이목을 집중시켰다.

19일 방송된 MBC '쇼! 음악중심'은 '2019 아시아송페스티벌 특집'으로 꾸며졌다. 이날 방송에서는 유브이가 조커 분장을 하고 출연해 신곡 '저 세상 텐션'을 열창했다.

또한 해당 무대에는 '저 세상 텐션' 피처링에 참여한 배우 송진우가 함께 출연, 춤을 선보이며 유브이와 호흡을 맞추기도 했다.

유브이는 지난 2010년 디지털 싱글 앨범 'Do you wanna be Cool(두 유 워너 비 쿨)'을 통해 데뷔했다. 이후 그룹은 다양한 앨범 발매 및 방송 활동을 펼치며 대중에 이름을 알려왔다.

지난 12일 그룹은 신곡 '저 세상 텐션'을 발표하기도 했다.

한편 이번 '쇼! 음악중심'에서는 가수 우혁, 선미, Kei(김지연), UV . 하성운, 김재환, Stray Kids, ITZY, N.Flying, AB6IX, 온앤오프, 정세운, 드림캐쳐, 더보이즈, 에이티즈, 세러데이, 1THE9, Dami Im 등이 출연했다.

임주형 인턴기자 skepped@asiae.co.kr





<ⓒ경제를 보는 눈, 세계를 보는 창 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>