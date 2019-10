"4차혁명 뒤쳐진 건설산업…디지털 전환 마스터플랜 내놔야"

사업 수행 과정에서 사업 참여 구성원의 수평ㆍ수직적 협업을 이끌어내는 업무 프로세스를 디지털 전환으로 구현해야 한다고 건산연은 덧붙였다. 설치 작업 중 작업자가 발견한 구매 기자재의 불량 사항을 기자재 공급자에게 피드백하는 등의 업무 프로세스 개선에 IT 솔루션을 활용하는 식이다.

이에 따라 건설산업의 성공적인 디지털 전환을 위해선 IT 솔루션을 활용해 전체 시스템을 구축하는 것이 아니라 업무 수행 과정에서 애로사항을 찾아내 해결하는 데 초점을 맞춰 디지털 전환을 구현해야 한다고 지적했다. 생산성 향상을 위한 프로세스 개선을 명확하게 정의하고 이를 위한 적절한 디지털 기술을 선정, 활용 방안을 수립해야 한다는 것이다. 예를 들어 계약자가 제안한 '감리자의 디지털 승인 앱'을 다른 계약자도 사용하도록 결정하고, 이를 위한 사업관리 절차의 개정(프로세스 개선)과 지속적인 교육ㆍ홍보를 통한 확산이 필요하다는 설명이다.