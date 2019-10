딥아이-스토리헨지, O2O 사업 확대 위한 업무협약 체결

라운즈의 온라인 쇼핑몰에서 안경테와 선글라스를 구입한 고객은 각 지역별 알로 매장에 방문해 전문안경사의 ▲무료 개인피팅,▲시력검사 ▲도수렌즈 맞춤 ▲간단한 A/S 등 다양한 서비스를 제공받을 수 있다.

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.