'넘버 1' 켑카 "제주서 타이틀방어 GO~"…'신인왕' 임성재는?

켑카의 경기력이 매년 진화하고 있다는 게 흥미롭다. 2015년 피닉스오픈에서 생애 첫 우승을 거뒀고, 2017년과 2018년은 두번째 메이저 US오픈에서 29년 만의 2연패라는 위업을 달성했다. 지난 시즌 역시 PGA챔피언십 타이틀방어 등 3승을 수확하며 최고의 한 해를 보냈다. 통산 7승 중 메이저가 4승이나 된다. 미국프로골프협회(PGA of America)가 주는 올해의 선수에 2년 연속 선정됐다.

▲ 켑카 "2연패 GO~"= 지난해 압도적인 기량을 뽐내며 4타 차 대승(21언더파 267타)을 일궈낸 '약속의 땅'이다. 둘째날 7언더파, 셋째날 5언더파를 작성해 우승 경쟁에 뛰어 들었고, 최종일은 4타 차 선두로 출발해 이글 1개와 버디 8개(보기 2개)를 쓸어 담았다. 2018/2019시즌 첫 승과 함께 세계랭킹 1위에 올랐다. 당시 "환상적이다"며 "'넘버 1'에 올라 더욱 기쁘다"고 환호했다.