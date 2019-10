BGF, 아동안전에 공로 세운 시민에게 1000만원 포상한다

BGF와 경찰청은 이번 협약을 통해 ▲ 아동안전 유공자 포상제도 '아동안전 시민상' 신설 ▲ 아이CU(I Care for yoU) 및 아동안전지킴이집 확산을 통한 아동안전망 확대 ▲ 아동안전에 대한 대국민 인식 개선 및 정책 홍보 협력 등 아동안전을 위해 상호 실효성 있는 협력체계를 구축했다.

