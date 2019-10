한화 방산계열사, 美 'AUSA 2019' 전시회 참가

방산전자 존에서는 지휘통제통신시스템(C4I: Command, Control, Communication, Computer and Intelligence)과 차세대 전술통신 시스템(DMC-LTE)이 전시됐다. 한화의 C4I 솔루션은 네트워크 중심의 미래 전장환경에 특화된 지휘, 통제, 통신 통합솔루션이다.

미 육군협회(AUSA, Association of the United States Army)가 주관하는 'AUSA 2019'는 세계 최대 규모의 지상군 분야 방산 전시회로 매년 미국, 독일, 영국, 이스라엘 등 전세계 800여개 주요 방산업체가 참가한다.