BTS 빅히트 엔터테인먼트 입사한다면…독특한 소통법

토스(Toss)의 경우, '에코 시스템(Eco System)'으로 10일 이내 단기간 인재 영입 프로세스 가동 및 온보딩 지원을 한다. 입사 첫날 '우리는 역사를 만들기 위해 여기에 왔다(We’re here to make history)'는 문구가 적힌 ‘웰컴 백(Welcome Bag)’을 제공하고, 토스 로고가 새겨진 문구용품, 칫솔, 안마봉 등 입사 선물로 로열티를 높인다고 한다.

