한국씨티은행, 환경단체에 3억원 후원

[아시아경제 김민영 기자] 한국씨티은행이 10일 서울 중구 은행 본점에서 한국세계자연기금(WWF-Korea)과 기후행동 파트너십 ‘내일을 위한 변화(Change Now for Tomorrow)’ 후원 협약을 맺고 씨티재단 후원금 25만 달러(약 3억원 상당)를 전달했다고 밝혔다.

