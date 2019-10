[시론] 아마존과 BTS

세계 역사에서 칭기즈칸 군대 이후 세계를 이렇게 석권한 아시아 남성은 처음인 듯하다. 한국의 BTS, 즉 방탄소년단은 디지털 시대의 비틀스로 자리 잡았다. 방탄의 본래 뜻은 날아오는 총알을 막는(Bullet Proof)인 듯하지만 현재는 '비욘드 더 신(Beyond the Scenes)'이라는 약자로 정리되었다. '무대 뒤에서'라는 뜻이다. BTS 성공에 방탄소년단 팬클럽 '아미(Army)'의 역할이 지대하다는 것은 이미 잘 알려져 있다. 전 세계 1200만명 이상의 팔로워를 가지고 있지만 이들 중 매년 3만5000원의 회비를 지불하는 120만명 아미들이 충성 고객이다. 진정성 있는 노래 가사와 사회적 가치를 추구하는 BTS. 이들의 행태를 보면 BTS는 그야말로 아미에 의한, 아미를 위한 보이그룹 브랜드임을 새삼 느낄 수 있다.

