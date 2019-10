웅진코웨이, '굿 디자인 어워드' 13년 연속 수상

올해 굿 디자인 어워드에서 수상한 웅진코웨이 제품은 인테리어 스마트 공기청정기(AP-1019D), 서비스 키트(SPS-02) 등 총 3개다. 특히 인테리어 스마트 공기청정기의 경우 첨단 IT 기술을 적용했다.

